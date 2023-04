Aposentado que ajudou alagados é achado morto após desaparecer no Rio Acre

Damião Moreira da Costa, de 70 anos, que ajudou dezenas de pessoas alagadas nos últimos dias em Rio Branco, foi encontrado morto nesta segunda-feira, 4, após desaparecer numa área inundada da região do bairro Belo Jardim na noite do último domingo (2).

A principal suspeita é de que ele tenha se afogado, há que sua canoa foi localizada alagada. Também há a hipótese dele ter sofrido um mal súbito.

Damião era muito conhecido na região e assim que as águas do Rio Acre começaram a atingir residências, passou a ajudar as famílias em sua canoa fazendo o transporte para outros locais.

O cadáver foi encaminhado ao IML e submetido aos exames de praxe para que a causa real da morte seja esclarecida.