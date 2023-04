JV e Carlos Fávaro reforçam apoio a Frisacre para obter autorização de exportação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira, 4, no Palácio do Planalto o presidente Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana e o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para tratar sobre as trativas da agenda do governo brasileiro na China. O presidente deve ir ao país na semana que vem em uma comitiva que deve fechar vários acordos comerciais.

Entre as pautas tratadas no encontro, Viana e Favaro reforçaram a aprovação de plantas regionais para exportação de carne bovina, como a Frisacre, frigorífico localizado no Estado do Acre.

“Sobre a habilitação de novas plantas frigoríficas, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro e eu, tratamos diretamente com o presidente, falando que já foram habilitadas 5 plantas em estados diferentes. Ficou acordado que vai ser levado em conta a questão da região”, disse Viana

Jorge destacou claramente com o presidente que o plano é fazer o credenciamento da Frisacre e há um acordo. “Obviamente que isso vai depender de um passo com os chineses. Eu já estive num almoço com o embaixador da China. Eu acho que nunca estivemos tão perto e tão rápido de ter uma planta frigorífica exportando para a China de proteína animal como vamos ter agora com o Frisacre. Acho que foi muito importante a ida dos empresários lá na China, já estabeleceram inclusive possibilidade de negócios e depois dessa vamos trabalhar para que a Dom Porquito possa ser habilitada para exportar carne de porco para a China”, frisou.