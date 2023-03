Três pontos da BR-364 seguem interditados por conta da enchente no estado do Acre

O avanço da inundação que vem ocorrendo desde essa quinta-feira e segue nesta sexta-feira (24) faz com que pelo menos três pontos da BR-364 estejam totalmente ou parcialmente interditados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão totalmente interditados os trechos do Km 143 (após a rotatória da Penal) e Km 102 (Quinoá). E segue parcialmente interditado o Km 152 (próximo ao Bujari) da BR-364.

O trecho do Km 140 (rotatória do bairro Universitário) já está com o trânsito normalizado.

O nível do Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento e tem deixado dezenas de famílias desabrigadas. Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando para amenizar os transtornos.