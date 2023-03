Rio Branco sofre, mas supera o Plácido de Castro na estreia do estadual

Foi suado, mas o Rio Branco-AC superou o Plácido de Castro por 1 a 0, na noite desta terça-feira (7), no estádio Florestão, pelo fechamento da primeira rodada do grupo A do Campeonato Acreano. O gol solitário da vitória do Rio Branco foi marcado no segundo tempo de partida pelo atacante Matheus Hassen.

Como fica

Com a vitória apertada, o Rio Branco-AC soma os primeiros três pontos no grupo A e divide a liderança da chave com o Humaitá e Independência, que têm mesma pontuação, mas fica atrás dos dois pelo saldo de gols (6 e 4 contra 1, respectivamente). O Plácido de Castro fica na quarta colocação sem ponto somado.

Próximos jogos

Os dois times retornam a campo no dia 21 de março, no Florestão. O Rio Branco-AC encara o Independência, às 17h, e o Plácido de Castro mede forças contra o Tourão do Humaitá, às 19h.

Súmula

Rio Branco 1 x 0 Plácido

Local: Florestão; 07/03/2023

Árbitro: José Lima (AC)

Assistentes: Jean Carlos e Francelino Pinheiro

Gol: Matheus Hassen

Público: 334

Renda: R$ 3.490,00

Cartões amarelos: Joãozinho, Bebê e Querobino (RBFC);

Rio Branco: Marcão; Espanhol, Bebê, Jonathan e Querobino; Joel, Léo Grajaú (Murilo) e Thiago Dunha (Juninho); Matheus Hassen (Alif), Marlon (Bahia) e Joãozinho Técnico: Ulisses Torres

Plácido: Vitor; Mandim (Beto Granada), Douglas Reis, William (Rafael) e Zagalo; Wilson, Jeovane, João Marcos (Alves) e Pablo; Gustavo (Kauby) e João Vitor. Técnico: Dário Marçal (interino)