Polícia civil resgata criança de quatro anos mantida em cárcere pelo pai em Rio Branco

Na última segunda-feira, 27, agentes da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV) fizeram mais um resgate, desta vez foi de uma garotinha de quatro anos que estava sobre poderes do seu genitor. A criança tinha ido passar alguns dias com o pai, mas quando foi retornar para a mãe o genitor não permitiu a volta da menina.

A mãe relata que sofre ameaças constantes do seu ex-marido, que já fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que está cuidando dessa questão de ameaças.

A autoridade policial, diante da notícia-crime registrada pela mãe da criança, saiu em diligência e resgatou a menor que estava com o pai no Bairro Chico Mendes em Rio Branco. Este é o segundo caso, em menos de uma semana dessa natureza em que a Polícia Civil do Acre atua de forma contundente e célere.