Reforma tributária pode trazer crescimento de 10% do PIB em 15 anos, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (28) que o atual modelo tributário do país é muito “caótico” e que uma reforma tributária traria crescimento de 10% em 15 anos no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Na abertura da 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília, Alckmin afirmou que o sistema tributário precisa ser simplificado e ser ampliado para cobrar renda e patrimônio, e não apenas o consumo.

O vice-presidente também disse que a indústria brasileira precisa estar voltada ao comércio exterior, pois é preciso exportação para o país crescer.