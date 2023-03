No Acre, pai e filho são presos por estuprar deficiente mental

Na última semana, mais um caso de abuso sexual foi registrado em Sena Madureira, no interior do Acre. A vítima que sofre de doença mental, vinha sendo abusada pelo próprio pai e por um irmão, com quem morava. O caso ocorreu na zona rural de Sena Madureira.

Após ser registrado o Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia de Sena, o delegado Judson Barros representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos junto ao Poder Judiciário. A representação foi acatada e o juiz da comarca de Sena expediu os mandados de prisão em desfavor dos dois.

O pai da vítima, um idoso de 72 anos, e o irmão, de 40 anos, já foram presos e encaminhados ao presídio Evaristo de Morais, em Sena Madureira.

De acordo com o delegado Judson Barros, que preside o inquérito, assim que tomou conhecimento dos fatos, deu total prioridade, devido à gravidade do crime.

“Devido à gravidade do caso, de imediato pedi a prisão preventiva dos investigados, que foi prontamente atendida pela Justiça. O relatório do inquérito foi concluído e enviado ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as medidas que o caso requer”, explicou o delegado.