Detran faz contenção na Gameleira para evitar acidentes na área alagada

Com o avanço do Rio Acre no Calçadão da Gameleira, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou na tarde desta quarta-feira, 29, a contenção das áreas alagadas para evitar acidentes.

Com o número crescente de pessoas que estão indo até o local para ver as cheias do manancial, o órgão quer evitar que curiosos avancem no espaço que está sendo tomado pelas águas.

“Pedimos para a população que não se aproximem, não ultrapassem a sinalização que está sendo colocada aqui, porque isso é muito perigoso. A correnteza do rio está muito forte e estamos trabalhando para que nada de ruim possa acontecer”, destacou o coordenador da Fiscalização de Trânsito (Cifran), Wanderson Silva.

A presidente do Detran/AC, Thaynara Martins, pede para quem não tem a necessidade de acessar o perímetro, que não vá até a área.

“De nada adianta realizar essa contenção se as pessoas não respeitarem. Como está acontecendo agora. O que a gente pede é que não venham para esse perímetro se não tiver a necessidade. Tem crianças sozinhas aqui. Pedimos que os pais não tragam os seus filhos. Precisamos nos proteger”, destacou

A medida é feita pelos órgãos de trânsito, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a defesa civil. Conta também com a Educação de Trânsito na região e a RBTrans, sinalizando as partes proibidas de acesso.

Ainda de acordo com Thaynara, não existe a necessidade de fechamento da via, mas caso as águas comecem a paralisar o trânsito e adentrar nos comércios, o local será interditado.