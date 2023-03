“Maníaco das Placas”: mais um estuprador é preso na capital

Agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela terceira Vara Criminal da comarca de Rio Branco, em desfavor de um homem de 27 anos, que foi reconhecido pela vítima como o autor de crimes de estupro e roubo. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, 29, no bairro Placas, na capital acreana.

Segundo os altos, à vítima, uma mulher de 18 anos, saia de uma academia e foi abordada pelo autor, que a colocou no interior de um veículo e a conduziu encapuzada até um local ermo, onde praticou o crime de estupro e roubo do celular da vítima. O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro.

Após o estupro seguido de roubo, o acusado conduziu a vítima novamente encapuzada até as proximidades do local onde a pegou e a liberou mediante ameaças para que ela não denunciasse os fatos à polícia.

O estuprador foi interrogado pela delegada titular da Deam, Elenice Frez, e em seguida encaminhado para a Delegacias de Flagrante (Defla) para os procedimentos de comunicação da prisão à justiça.