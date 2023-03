Mirando “carro voador”, Eve, da Embraer, tem prejuízo no 4º trimestre

A Eve Air Mobility, empresa de aeronaves elétricas da Embraer, registrou um prejuízo líquido de US$ 20 milhões no 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados pela companhia.

No mesmo período do ano anterior, o prejuízo da Eve havia sido de US$ 8,3 milhões. Segundo a empresa, houve aumento das despesas operacionais para o desenvolvimento dos veículos elétricos de pouso e decolagem verticais (eVTOL), os chamados “carros voadores”, uma das prioridades para os próximos anos.

Apesar do prejuízo, a Eve classificou o resultado de seu primeiro ano de operações independentes como bem sucedido. Até dezembro de 2022, a empresa recebeu 2.770 pedidos de 26 clientes para os “carros voadores”, somando US$ 8,3 bilhões em carteira. Por outro lado, não houve nenhum pedido no último trimestre.

A Eve informou que continuará avançando no desenvolvimento dos “carros voadores”, com previsão de lançamento do primeiro protótipo no segundo semestre deste ano.

No acumulado de 2022, o prejuízo da Eve foi de US$ 174 milhões, ante US$ 18,2 milhões de 2021.

As despesas operacionais ficaram em US$ 51,8 milhões (em 2021, foram de US$ 13,2 milhões).

Na semana passada, a Embraer divulgou seu balanço, com um prejuízo líquido de R$ 953,6 milhões em 2022, alta de 247% em relação a 2021. No critério ajustado, no entanto, houve lucro de R$ 171 milhões.

fonte: Metrópoles