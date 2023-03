Com cadela farejadora, PM do AC apreende drogas em Tarauacá

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam na noite desta quarta-feira, 15, mais de um quilo de drogas no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá. Um homem de 31 anos de idade foi preso por tráfico de drogas.

Informações davam conta que um cidadão estaria levando drogas em uma caminhonete, que teria saído de Rio Branco com destino a Tarauacá. As equipes conseguiram localizar o veículo estacionado em um hotel da cidade, onde com ajuda da Cadela Amora foi possível localizar 1 quilo e 22 gramas de oxidado de cocaína.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Cidade de Tarauacá, juntamente com o material apreendido na ação policial.