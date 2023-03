Ibaneis Rocha faz primeiro discurso após voltar ao cargo de governador.

Ibaneis Rocha (MDB) faz o primeiro discurso oficial após retomar o mandato como governador do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (16/3).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou o afastamento de Ibaneis na quarta-feira (15/3), após 65 dias desde que o emedebista ficou fora do mandato.

Ibaneis foi afastado do cargo de governador, por 90 dias, após decisão do ministro do STF. A medida acabou confirmada, posteriormente, pelo Plenário da Corte.

O afastamento ocorreu no âmbito das investigações sobre suposta omissão ou conivência de autoridades em relação à invasão e depredação dos prédios do STF, Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro. Ibaneis continua como investigado no processo.

“É com muita alegria que volto ao Palácio do Buriti. É uma alegria ter o Sandro Avelar como secretário de segurança. Ele havia sido convidado por mim para ser o secretário. Veio assumir o cargo em momento de dificuldade e está com maestria na secretaria. Ele vai continuar até o dia que quiser”, afirmou o governador, em discurso.

Fonte: Metrópoles