Lula: Se prefeito conceder terrenos, podemos fazer casa barata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira, 14, que os prefeitos façam concessões de terrenos locais para viabilizar a construção de casas com custos mais baratos. O chefe do Executivo disse ter pedido à ministra do Planejamento, Simone Tebet, um levantamento de todas as terras públicas do governo federal e patrimônio dos municípios para serem transformados em “moradia decente” e, assim, acabar com o déficit habitacional.

Lula participa da 84ª reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília. Em tom eleitoral e em aceno aos dirigentes municipais, o presidente defendeu a relação entre União e entes federados e prometeu trabalhar para que bancos públicos emprestem dinheiro aos municípios.

“Eu nunca compreendi como o presidente da República, ou governador de Estado, mas sobretudo presidente, pensa em governar o País sem levar em conta os entes federados (…) Todas as cidades têm sua importância, porque é na cidade que acontecem os problemas da sociedade”, afirmou, sob aplausos.

Lula destacou que, independentemente do partido ou religião de cada prefeito, tratará todos com respeito. “Em respeito ao fato de vocês representarem a cidade de vocês, tratarei como se fosse do meu partido”, disse. Ele reforçou que “não faltará o presidente da República nos debates que vocês fizerem”.

O presidente voltou a prometer crescimento econômico, recuperação de massa salarial e construção de moradias.