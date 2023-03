A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), segue internada no Hospital Brasília, no Lago Sul, e está “clinicamente estável” após sentir fortes sintomas gripais nessa segunda-feira (13/3).

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, a ministra realizou exames laboratoriais e radiológicos que não apresentaram nenhuma alteração. Entretanto, ela continua internada para acompanhamento clínico.