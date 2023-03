Filhos de Pelé pedem à Justiça que enteada seja reconhecida como herdeira

Os filhos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento pedem que a irmã deles e enteada do ex-jogador, Gemima Lemos MacMahon, seja reconhecida como filha socioafetiva do Rei do Futebol e, consequentemente, considerada como herdeira. Eles enviaram uma petição ao Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira (13), fazendo a solicitação.

Gemima Lemos Macmahon é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. Quando Pelé casou-se com Assíria, Gemima tinha oito meses. A jovem entrou com um pedido para que seja reconhecida como filha socioafetiva de Pelé e, dessa forma, considerada como herdeira.

No documento, os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi esclareceram que os todos os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson “desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva”.

Os advogados dizem que o artigo 1.593 do Código Civil prevê que o parentesco, natural ou civil, decorre de consanguinidade ou outra origem, dentre elas, o afeto. “Este é o caso de Gemima, que desde que viu sua genitora casar-se com Edson no início dos anos 90, passou a ser por ele também tratada como filha e, por isso, hoje possui legitimidade para ocupar a posição de herdeira neste feito“, aponta o documento.

Ainda de acordo com a petição, Joshua e Celeste manifestaram estarem de acordo com a nomeação de Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, ao cargo de inventariante.



Na noite da última quinta-feira (9), a viúva de Pelé, Márcia Aoki, decidiu abrir mão de ser inventariante [responsável por administrar os bens] do Rei do Futebol.



O g1 entrou em contato com o advogado Pythagoras Lopes de Carvalho Neto, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.