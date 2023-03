Humaitá supera o Independência e assume a ponta isolada do grupo A

Com um gol em cada tempo de jogo, o Humaitá venceu o Independência por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no estádio Florestão, pela segunda rodada do grupo A do Campeonato Acreano. O Tourão abriu o placar com um belo chute de Fernandinho ainda no primeiro tempo de partida, enquanto Felipinho fechou a contagem a favor do tricolor porto acrense na etapa final.

Como fica

Com a segunda vitória consecutiva na disputa do Campeonato Acreano 2023, o Tourão do Humaitá assumiu a liderança isolado do grupo A. O time porto acrense soma seis pontos, três pontos a mais que o Independência, o Rio Branco e a Adesg, todos com três pontos ganhos, mas com o time estrelado apresentando um jogo a menos.

Próximos jogos

O Humaitá ganha uma semana de folga na tabela de jogos e retorna a campo na próxima terça-feira (21), às 19h, no estádio Florestão, para encarar o Plácido de Castro. No mesmo dia (21), o Independência busca reabilitação na competição contra o Rio Branco, às 17h.

Jogo

O Independência começou a partida ameaçando o gol do Tourão e quase abriu a fatura no gol aéreo, mas a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Tião.

Refeito do susto, o Humaitá levou perigo numa bola parada de Fernandinho, aos 7 minutos. Cinco minutos depois, o zagueiro Diego quase entregou a “rapadura”, mas o ataque tricolor perdeu grande oportunidade de abrir o marcador.

Após os 15 primeiros minutos de bola rolando, O Tourão passou a jogar com mais inteligência e trocando de passe contra um Independência que tinha dificuldades nas articulações das jogadas e na segunda bola.

Com o Independência dando espaço, o Humaitá começou a arriscar os chutes perigosos com os jogadores Aldair e Felipinho. O Tricolor respondeu aos 34 minutos. Tanque entrou em velocidade da defensiva do Humaitá e chutou sobre o gol do goleiro Tião. Quase!

Um minuto depois, Felipinho voltou a levar perigo do Independência num chute de fora da área, mas o goleiro Matheus fez ótima defesa. Dois minutos depois, o Humaitá abriu o placar. Felipinho entrou pelo lado direto e serviu Fernandinho. O meia do tricolor porto acrense chutou com precisão para abrir o placar.

O gol fez bem ao Tourão do Humaitá, tanto que Marquinho quase marcou o segundo, mas o goleiro Matheus fez outra boa defesa. Nos acréscimos, o Tricolor de Aço quase deixou tudo igual no placar, após vacilo do zagueiro Douglas na entrada da área, mas o atacante tricolor Tanque mandou por cima do gol.

Outro gol

Na etapa complementar, o Independência quase empatou com Pedro, mas o goleiro Tião fechou bem o ângulo e mandou a bola pra escanteio.

Refeito do susto, o Humaita criou duas chances de ampliar a sua vantagem no placar, através de Aldair e Felipinho, mas na primeira o atacante errou o alvo e, na segunda, o goleiro Matheus salvou o Independência.

Melhor na partida, o Humaitá chegou ao segundo gol. Felipinho tabelou com Alesson, fintou o goleiro Matheus e mandou a bola para a rede do Tricolor de Aço, aos 22 minutos.

O Tourão queria mais e o terceiro gol quase saiu após trama da sua linha de ataque, mas Índio concluiu a jogada sobre o gol do Independência.

O Independência respondeu aos 36 minutos. Tanque recebeu passe de calcanhar na entrada da área, mas chutou fraco nas mãos do goleiro Tião.

O Tourão ainda desperdiçou outra boa chance de marcar o terceiro gol com o atacante Alesson, mas o goleiro Matheus fez ótima defesa na conclusão de cabeça do artilheiro.

Nos acréscimos, o meia-atacante Pisika, que entrou no segundo tempo, ainda foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

O Independência então criou duas boas oportunidades de diminuir a vantagem na equipe do Humaitá, mas o goleiro Tião fez duas boas defesas em sequência para garantir a vitória do Humaitá por 2 a 0.

Súmula

Humaitá 2 x 0 Independência

Local: Florestão, às 19h

Data: 14/03/2023

Árbitro: Julian Negreiros

Assistentes: Rener Santos e Roseane Amorim

Público: 257 pagantes

Renda: R$ 2.660,00

Gols: Fernandinho e Felipinho (Humaitá)

Cartões amarelos: Kleber, Pedro, Ruan, P4 (IFC); Dudu, Diego, Léo, Álvaro Miguéis, Tião, Pisika e Aldair (Humaitá)

Cartões vermelho: Pisika (Humaitá)

Independência: Matheus; Renan (Marquinhos), Kleber (Kaká), P4 (Leonardo), Pereira, Catatau, Panela (Robertinho), Pedro, Tanque, Ruan e Alex (Pablo). Técnico: Eric Rodrigues

Humaitá. Tião; Yarles, Douglas, Diego e Léo; Dudu (Mineiro), Marquinhos e Fernandinho (Índio); Aldair, Felipinho (Pisika) e Alesson. Técnico: Álvaro Miguéis