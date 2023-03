Uma colisão ocorrida entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou Manoel Oliveira Lima, de 29 anos, ferido na noite desta segunda-feira, 6, em Rio Branco. O acidente aconteceu na Avenida Ceará, no Centro da cidade.

Com o impacto, Manoel sofreu, possivelmente, uma fratura no tornozelo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao pronto- socorro da capital acreana para melhores avaliações.