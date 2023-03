Jovem é ferido a facada durante bebedeira com amigos em Xapuri

O jovem Samuel Ferreira de Oliveira, de 23 anos, foi ferido a facada nesta segunda-feira, 6, enquanto estava em uma bebedeira com amigos. O caso aconteceu na cidade de Xapuri, interior do Acre.

A perfuração ocorrida com a utilização de arma branca acabou acertando a região do tórax da vítima. Segundo informações, ele teria se envolvido em uma discussão com um conhecido e acabou sendo ferido.

Após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Samuel foi trazido para o Pronto-Socorro da capital acreanas, onde se encontra em situação estável de saúde.