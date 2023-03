Foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar no 2° distrito da capital

Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu na manhã deste sábado, 11, um foragido da justiça. A prisão ocorreu no bairro Belo Jardim I, região do 2° Distrito de Rio Branco.

Durante patrulhamento a equipe policial realizou abordagem a um cidadão. Na consulta criminal foi verificado existir um mandado de prisão em desfavor do abordado, pelo cometimento do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal Brasileiro (CP).

O abordado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.