Duas passageiras do Acre são presas em RO ao serem flagradas com cocaína colada ao corpo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã deste último sábado (25), realizando atividade de fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao Km 759, no município de Porto Velho, interceptou duas passageiras que carregavam junto aos seus corpos pasta base de cocaína. Elas viajavam em um ônibus que vinha de Rio Branco/AC.

Na abordagem, as mulheres, uma de 24 e outra de 22 anos, apresentaram informações desconexas sobre o motivo da viagem a Porto Velho. Diante disso, foi questionado se transportavam algum ilícito em seus pertences, momento em que as passageiras alegaram estar com a droga afixada em seus corpos. Dessa forma, foi feita a busca pessoal por uma policial feminina da equipe. Foram encontrados 3,545 Kg com uma passageira e 3,645 Kg com a outra.

No total, 7,190 Kg da droga ilícita foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. As traficantes também foram conduzidas à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Conforme estimativa do da Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 120 mil. O prejuízo estimado às organizações criminosas é de R$ 862.800,00.