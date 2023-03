Com o nível do Rio Acre ultrapassando os 16 metros na manhã desta sexta-feira, 24, devido a forte enxurrada que castigou o Acre na quinta-feira, 23, as águas do manancial começaram a invadir o bairro 6 de Agosto.

Algumas ruas já estão cobertas pela água e alguns moradores, que tem as causas mais altas, começam a ficar preocupados com a situação.