Acreano é achado morto dentro de ônibus no Mato Grosso

Antônio Carlos Amaral da Silva, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de um ônibus de viagem entre Cuiabá e Jauru, no último domingo (5). Segundo informações de familiares, o homem é natural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Francisco Inácio, pai da vítima, disse que seu filho saiu de Cruzeiro do Sul há 3 anos para trabalhar vendendo roupas na cidade de Mato Grosso.

Em uma publicação nas mídias sociais, a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal de Cuiabá informou que o homem havia sido identificado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no último domingo (5).

A família foi avisada por uma ligação nessa terça-feira (7), por volta das 17h30 e, desde então, está buscando informações e ajuda das autoridades competentes para o translado do corpo.

