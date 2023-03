Genro pega carro de sogro e colide em poste no Distrito Industrial, na capital

Um homem identificado como Barbosa colidiu um carro modelo Celta, de cor vermelho, em um poste localizado no Distrito Industrial, próximo a entrada do Conjunto Universitário. Com a batida, o homem, que possivelmente estava acompanhado de alguém, deixou o carro no local e tomou rumo ignorado.

A Policia Militar esteve no local e acionou o Detran para averiguar a situação. O Ecos da Notícia entrou em contato com o proprietário do carro, identificado como José Miranda, que é um morador da região do Calafate. Ele informou à reportagem que o carro estava sob a responsabilidade de seu genro e que não sabia desse acidente até então.

O Ecos da Notícia apurou que o carro tem quase R$ 11 mil em multas e documentos atrasados. O veículo foi recolhido para o Pátio do Detran.

No carro, a polícia encontrou várias latas de cerveja Skol espalhadas no interior do veículo.