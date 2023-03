Acre recebe auxílio do governo federal no enfrentamento às enchentes do Estado.

Com o objetivo de acompanhar e colocar toda a estrutura do Estado à disposição da população atingida pela cheia em Rio Branco e em outros municípios acreanos, o governador Gladson Cameli, por meio das redes sociais, divulgou que já está em contato com o governo gederal, em busca de auxílio.

De acordo com o chefe do Executivo acreano, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, colocou o ministério à disposição do governo do Acre. Técnicos da pasta serão enviados ao estado para auxiliar a Defesa Civil municipal e estadual.

“Vamos unir esforços para amenizar o sofrimento das famílias e levar toda a assistência necessária para quem precisa. Não podemos perder tempo, toda a estrutura de governo está alinhada para prestar suporte e apoio neste momento tão difícil para os acreanos”, declarou o governador.

O governo federal também vai prestar apoio para dar celeridade à homologação de decretos que o governo do Estado possa publicar em referência à situação emergencial.