Acidente em Brasileia deixa jovem ferido e vítima é transferida para Rio Branco

Um rapaz de 23 anos ficou gravemente ferido após colidir frontalmente contra outra motocicleta na manhã desta terça-feira, 14, no ramal do Polo, localizado na cidade de Brasileia, interior do Acre.

Thiago Nascimento Vieira sofreu diversas fraturas pelo corpo e algumas escoriações sem gravidade após a colisão entre duas motocicletas.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao interior do Estado e transferiu a vítima até o pronto-socorro da capital acreana para melhores avaliações.