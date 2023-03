Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher com fratura exposta na periferia de Rio Branco

A motociclista Ana Maria Pontes de Lima, de 42 anos, sofreu uma fratura exposta na perna direita após colidir sua motocicleta contra um carro na tarde desta terça-feira (14). O acidente aconteceu na rua Flor de Maio, localizada no bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a condutora da moto teria tentado entrar na rua Edmundo Pinto, mas antes de chegar na esquina, já teria entrado na frente do carro, um veículo modelo Siena de cor prata.

O motorista que estava no carro, Samir Abud Pereira, de 41 anos, disse à reportagem do Ecos da Notícia que estava indo fazer uma corrida na região quando se envolveu na colisão. “Não deu pra evitar”, afirmou.

Samir relatou que estava saindo do bairro, no sentido contrário da motociclista, quando a mesma apareceu na frente do seu veículo repentinamente. “Ela entrou na minha frente de uma vez”, garante.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a mulher, que foi levada à unidade de saúde para melhor avaliação.