Mecânico não resiste aos ferimentos e morre no PS após grave acidente de moto

Na tarde deste sábado, 10, o mecânico Reinaldo Alves de Melo, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos em um grave acidente de moto e faleceu no Pronto Socorro de Rio Branco. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira, (09), na Rua Padre Paulino, em frente à Escola de Música, no bairro Tucumã.

De acordo com relatos de testemunhas, Reinaldo estava voltando para casa após um dia de trabalho, pilotando sua motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha. Durante o trajeto, ao passar pelo trecho entre os bairros Rui Lino e Tucumã, ele perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. A moto subiu no canteiro central e colidiu violentamente contra uma placa de sinalização.

Saiba mais: Mecânico perde controle de moto em curva, passa por cima de canteiro e vai parar intubado no PS

O impacto foi tão forte que Reinaldo foi arremessado da moto, caindo desmaiado no asfalto. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Os paramédicos encontraram o mecânico em estado grave, com um traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, uma possível fratura na perna esquerda e inconsciente, necessitando de intubação para estabilização respiratória. Ele foi imediatamente levado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Apesar dos esforços da equipe médica, Reinaldo não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde deste sábado, (10). A notícia de sua morte trouxe consternação entre familiares, amigos e colegas de trabalho, que lamentam a perda precoce de um profissional querido e respeitado.