Inmet alerta para queda brusca de até 5°C em temperaturas do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para uma queda acentuada na temperatura em quase todo o estado do Acre. O aviso, que indica grau de severidade de perigo e risco à saúde, prevê um declínio de mais de 5°C.

O alerta é válido desde 00h01 deste sábado, 10, até 23h59 de hoje. As cidades afetadas incluem Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

O pesquisador Davi Friale informou, por meio de sua página no Instagram, que a onda de frio que atingirá o Acre neste fim de semana será a mais intensa e abrangente do ano até o momento. Segundo Friale, várias noites ‘geladas’ estão previstas, com sensação térmica podendo ficar abaixo de 9°C devido aos fortes ventos.

O alerta do Inmet, classificado como nível laranja (perigo), indica que a queda brusca na temperatura pode representar riscos à saúde. O fenômeno é causado pela chegada de uma frente fria.