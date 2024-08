Marcus Alexandre promete melhorias na saúde e nas vias públicas na Baixada da Sobral

Em cumprimento às agendas de campanha nos bairros, o candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), se reuniu na noite desta sexta-feira, 9, com moradores do bairro João Paulo, na Baixada da Sobral, e com o vereador Fábio Araújo (MDB), que busca a reeleição na Câmara Municipal.

Durante o encontro, Marcus Alexandre destacou a importância de ouvir os anseios da população, especialmente em áreas críticas como a saúde pública. “É uma honra estar ao lado do vereador Fábio Araújo, um vereador corajoso, que tem realizado um excelente trabalho. Estamos aqui para ouvir as demandas da comunidade do bairro João Paulo e dos vizinhos do bairro Plaza de Castro. As reivindicações são muitas, começando pela saúde, que precisa de melhorias. Não tivemos nenhum posto de saúde novo construído na Baixada nos últimos anos, embora tenhamos feito quatro unidades novas em outras gestões. É preciso garantir médicos e um atendimento melhor para a população. A Baixada merece respeito”, declarou Marcus.

Ele também ressaltou a necessidade de obras de drenagem na região, que frequentemente sofre com alagamentos. “Temos um problema com o Igarapé da ETA, que precisa ser enfrentado logo no início de nossa gestão, para evitar os alagamentos que ocorrem com qualquer chuva. A drenagem precisa ser feita, e também é necessário retomar o esporte na comunidade. Além disso, discutimos questões relacionadas à educação. Estamos aqui hoje para ouvir e também para assumir o compromisso de que a prefeitura vai voltar a trabalhar no bairro, realizando a manutenção das ruas durante todo o mandato, não apenas em época de campanha”, garantiu o candidato.

O vereador Fábio Araújo enfatizou que a presença de Marcus Alexandre na reunião foi um pedido dos moradores da região, que clamam por melhores condições junto ao poder público. “A população pediu a presença do candidato Marcus Alexandre e a nossa, devido à nossa luta pela melhoria de Rio Branco. Estamos apenas começando, e se Deus quiser, estaremos juntos nessa caminhada, renovando mais um mandato para defender os interesses da população na Câmara Municipal”, afirmou Araújo.

Francisco Cáfaro, morador da localidade há 30 anos, relatou que o bairro está abandonado pela atual gestão municipal. “O bairro está completamente abandonado. As ruas estão cheias de lixo e buracos, e nenhum benefício foi realizado aqui nos últimos quatro anos. O pessoal faz manifestação, e eles vêm e prometem, mas não cumprem. Hoje, disseram que colocaram uma máquina para trabalhar ali atrás, mas se colocaram, já tiraram. Estamos no total abandono. Pedimos melhorias para o bairro, como quadras de esporte e a limpeza de terrenos baldios que só acumulam lixo”, desabafou Cáfaro.