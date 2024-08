Arma de fogo, munições e colete balístico são apreendidos pela Polícia Militar no Praia do Amapá

Uma arma de fogo, munições, colete balístico, luvas foram apreendidos na noite desta última sexta-feira, 09, pela Polícia Militar, a apreensão aconteceu na rua major Salinas, no loteamento praia do Amapá.

Devido o número de ocorrências de enfrentamento entre membros de facções rivais na região do Taquari e Praia do Amapá, o comando do 2° Batalhão orientou ao grupamento tático da unidade a intensificação dos patrulhamentos na região.

Em uma dessas rondas, os militares realizaram uma averiguação em uma residência abandonada, esse lugar é recorrente em ocorrência, se tornando conhecido das equipes do 2° BPM, por ser ponto de encontro de integrantes de organizações criminosas que se reúnem para planejar os ilícitos.

Os militares fizeram uma varredura na casa, onde foi encontrado todo o material apreendido: um revólver calibre .38 com 28 munições do mesmo calibre, 3 munições calibre .357 intactas, uma capa de colete balístico e dois pares de luvas pretas, tudo estava em uma embalagem plástica de cor verde, escondido dentro de um balde.

O grupamento recolheu o material apreendido e encaminhou para a delegacia da segunda regional para os procedimentos legais.