Jéssica Sales declara mais de R$ 1 milhão em bens; Zequinha, quase R$ 800 mil

O atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), candidato à reeleição, e a ex-deputada Jéssica Sales (MDB), candidata à prefeitura, declararam seus bens no DivulgaCand, portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Zequinha Lima declarou R$ 752.673,16 em bens. Na lista, ele incluiu um terreno rural avaliado em R$ 110 mil, um apartamento residencial no valor de R$ 142.673,16, uma casa de alvenaria de R$ 465 mil e um veículo tipo Jeep, de R$ 35 mil.

Por outro lado, Jéssica Sales declarou R$ 1.145.000,00 em bens – mais de R$ 363 mil a menos do que em 2022, quando concorreu a uma vaga na Câmara Federal. Entre os bens declarados, estão um apartamento financiado no Gama-DF, no valor de R$ 780 mil, 60.000 quotas da empresa E.F.J. Sales & Cia LTDA, avaliadas em R$ 60 mil, 5.000 quotas da empresa Sales & Comar LTDA, no valor de R$ 5 mil, e uma Toyota Hilux avaliada em R$ 300 mil.