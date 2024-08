Vídeos: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata no Distrito Industrial de Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no Distrito Industrial de Rio Branco, Acre, no início da tarde deste sábado (10). O fogo, localizado às margens da BR-364, próximo à Usina de Arte João Donato, alarmou as autoridades e a população local.

Várias guarnições do Corpo de Bombeiros foram imediatamente enviadas ao local. Os militares do terceiro batalhão, responsáveis por atender à ocorrência, encontraram uma situação já crítica ao chegarem. As chamas, intensificadas pela vegetação seca, já haviam se espalhado rapidamente, consumindo uma vasta área.

Apesar dos esforços conjuntos das guarnições, o incêndio continuou a se propagar, tornando o controle das chamas uma tarefa desafiadora. A situação é agravada pelo período de seca, que facilita a propagação do fogo e aumenta os riscos de novos focos de incêndio.

As autoridades têm intensificado campanhas de conscientização durante o verão, um período crítico em que os riscos de incêndios são maiores. Essas campanhas visam alertar a população sobre os perigos para a saúde pública e os danos ao meio ambiente. No entanto, a imprudência de alguns, que continuam a atear fogo em propriedades e terrenos baldios, contribui para agravar a situação. Além dos danos ambientais, como a destruição de habitats de diversas espécies, os incêndios também têm lotado as unidades de saúde com pessoas afetadas pela fumaça.

Veja os vídeos: