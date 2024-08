Mecânico perde controle de moto em curva, passa por cima de canteiro e vai parar intubado no PS

Um acidente de trânsito deixou o mecânico Reinaldo Alves de Melo, de 40 anos, gravemente ferido na noite desta sexta-feira, 9, na Rua Padre Paulino, em frente à Escola de Música, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Reinaldo havia saído do trabalho e se dirigia para sua residência em uma motocicleta modelo Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, placa MZO-8A66, no sentido bairro Rui Lino-Tucumã, quando perdeu o controle da moto em uma curva, subiu no canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu desmaiado no asfalto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Reinaldo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, o paciente sofreu uma possível fratura na perna esquerda, precisou ser intubado e seu quadro clínico é grave.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para os devidos procedimentos.