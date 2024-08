Criança de 1 ano e 9 meses é levada ao PS com suspeita de overdose

Na noite desta sexta-feira (09), uma ocorrência aconteceu na Rua Padre José, no bairro Triângulo Novo. Uma criança de apenas 1 ano e 9 meses foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco com suspeita de overdose.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar, a mãe da criança, identificada como E.S.M., havia deixado o filho sob os cuidados de seu tio, que é usuário de entorpecentes. A decisão de deixar a criança com o tio ocorreu porque o marido de Eduarda, que não é o pai biológico do menino, se recusa a cuidar do enteado quando a mãe precisa se ausentar.

Ao retornar para casa, Eduarda percebeu que a criança não estava bem e, desesperada, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma ambulância de suporte avançado do SAMU (02) foi enviada rapidamente ao local. Quando a equipe chegou, encontrou a mãe já na via pública, carregando o filho nos braços.

A equipe médica, ao constatar a gravidade do quadro da criança, que apresentava estímulos lentos e alucinações, iniciou imediatamente os procedimentos de emergência e encaminhou a criança ao Pronto-Socorro, onde foi entregue à emergência pediátrica. Após ser medicado, o menino vomitou algumas secreções e apresentou uma melhora significativa, mas permaneceu internado para observação.

Policiais militares estiveram no pronto socorro para conversar com a mãe e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), que tomará as medidas cabíveis para esclarecer os detalhes do incidente e responsabilizar os envolvidos.