Alysson quer ampliar políticas públicas para jovens na prefeitura

O candidato a vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, compareceu a um evento realizado por movimentos de juventude dos partidos que apoiam a sua chapa, ocorrido na noite desta sexta-feira (9) na sede do Progressistas, na capital.

A reunião foi organizada por jovens do Partido Liberal, Progressistas, Cidadania, Solidariedade, Podemos, União Brasil e PSDB, partidos que compõem a aliança em torno na chapa de Bocalom e Alysson, e foca na promoção e divulgação de políticas públicas para os movimentos LGBTQIAPN+, mulheres, afro, de esporte e indígenas. Ocorreram apresentações musicais, culturais, de poesia e outras artes.

Ao ac24horas, Alysson disse que o vigor da juventude é importante tanto para a campanha quanto para o processo de o desenvolvimento de novas políticas públicas durante a gestão.

“A juventude é importante não somente na campanha, mas também em todo processo que envolve a gestão. É com o apoio dela que a gente realiza propostas para politicas públicas. A Prefeitura de Rio Branco na gestão de Bocalom já desenvolve trabalhos nas áreas de cultura e ampliar isso ainda mais em 2025. Nós vamos cuidar bem da cidade e eu tenho certeza que a juventude vai ajudar muito na nossa caminhada”, falou.

Cleilton Lima, presidente do movimento Jovens Progressistas Acre, disse que a ideia do evento é, também, mostrar que a proteção ao direito das minorias, das mulheres e da promoção na cultura não estão alinhadas somente a um lado da polarização entre esquerda e direita.

“Nós montamos esse movimento cultural para mostrar que as questões discutidas não pertencem a um lado da polarização, mas são questões que pertencem, principalmente, à juventude, e portanto estamos todos incluídos. Nós também queremos discutir a questão social, as políticas de inclusão, pois fazemos parte disso”, afirmou.

Iakupã Apurinã esteve exposto obras de artesanato indígena e destacou que a juventude sai do evento com suas pautas fortalecidas. “A gente sempre recebeu esse apoio do governador Gladson Cameli, mas sempre teremos no que avançar. Esse dia aqui, onde a juventude se reúne e discute pautas de todas as minorias e grupos que precisam de mais cuidado fortalece as lutas, com certeza”, disse.