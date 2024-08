Marcus Alexandre lamenta redução de 2500 matrículas na educação infantil

Durante reunião com apoiadores no Conjunto Procon nesta sexta-feira, 9, o pré-candidato a prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre (MDB), lamentou os números revelados pelo censo da educação infantil do município, que apontou a redução de 2500 matrículas na rede de educação infantil. “É muito preocupante essa situação. A educação é a mais importante das políticas. Nós abrimos 5 mil vagas na nossa gestão com convênios com igrejas, com iniciativas de bairros, construímos 14 unidades de educação infantil, infelizmente a atual gestão não inaugurou uma única creche ou escola na cidade”, disse o pré-candidato.

Marcus Alexandre também falou do grave problema da falta de água em Rio Branco e da infraestrutura dos bairros. “Passaram três anos sem trabalhar, agora no último ano da gestão estão tentando mostrar serviço, mas a realidade é que os bairros estão abandonados, muitas ruas intrafegáveis, basta andar pela cidade. A questão da falta de água é outra grande preocupação, esses dias estive na parte alta, no Tancredo, Jorge Lavocat, Montanhês, a reclamação dos moradores é muito grande, precisamos mudar essa realidade, apresentar soluções urgentes para essas questões, nosso plano de governo traz propostas para solucionar esses problemas”, finalizou.