Motorista desvia de animal, tomba parte de carreta e causa colisão com carro

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta bitrem e um carro deixou quatro pessoas levemente feridas na noite desta segunda-feira, 10, e interditou totalmente a BR-364, no km 24, no município do Bujari-AC.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta modelo Volvo, de cor vermelha, placa OHR-9923, carregada com brita, trafegava no sentido Rio Branco-Bujari quando, inesperadamente, precisou desviar de um animal que cruzou a pista. Durante o movimento brusco, o motorista conseguiu controlar a parte da frente da carreta, mas a parte traseira tombou, justamente no momento em que um veículo modelo Onix, de cor prata, placa QWM-9A99, que trafegava no sentido Bujari-Rio Branco, passava com quatro pessoas e colidiu com a carreta.

Com o impacto, o motorista e os três passageiros sofreram pequenos ferimentos e escoriações.

Populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma ambulância básica foi enviada. Quando os paramédicos chegaram ao local, as vítimas do acidente estavam bem e rejeitaram o atendimento.

A área foi isolada pela PRF para os trabalhos de perícia. Um grande congestionamento de veículos se formou e o motoristas aguardam a abertura da BR-364.