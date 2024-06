Roçador perde controle da moto, colide em calçada e poste de iluminação em Avenida de Rio Branco

O Roçador Orlando Sabóia Lima, de 45 anos, sofreu um acidente de trânsito e ficou ferido na noite desta segunda-feira, 10, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Village em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Orlando trafegava em uma moto modelo Honda CRL, de cor branca, placa MZQ-4850, fazendo Zig Zag pela avenida, quando perdeu o controle da moto, bateu na lateral da calçada que divide as duas pistas e colidiu contra um poste de ferro de iluminação pública. Testemunhas relataram a reportagem que Orlando

Com o impacto, Orlando teve uma perda momentânea de memória, sofreu hematomas na face, um corte na boca e multiplicas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Sabóia com um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) moderado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não compareceram no local e a moto do roçador ficou com populares.