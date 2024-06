Leilão do Neymar: influenciador paga R$ 1,5 milhão para ser marcado em posts de famosos

Ter a “@” do próprio Instagram divulgada por famosos como Neymar, Rodrigo Faro, Luciana Gimenez, Carlinhos Maia, Deolane, entre outros. Esse foi o prêmio arrematado pelo influenciador Lucas Tylty, 27, pelo lance de R$ 1,5 milhão durante a 4ª edição do leilão do Instituto Neymar Jr, realizado na noite desta segunda-feira (3), em São Paulo.