Governo do Acre divulga lista classificatória preliminar para seleção de estagiários

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 4, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anunciou a lista classificatória preliminar para a seleção de estagiários. O processo visa à formação de um cadastro de reserva para atender às necessidades das secretarias, autarquias e fundações do Estado. O processo seletivo simplificado, identificado como Sead/IEL n.° 02/2024, de 27 de março de 2024, tem como responsável pela administração dos candidatos o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Os candidatos podem contestar sua colocação caso identifiquem erros no cálculo de sua média final. A contestação deve ser individual, bem fundamentada, acompanhada das comprovações necessárias e enviada para o e-mail: [email protected]. O prazo para envio é de 48 horas após a publicação da lista classificatória preliminar.

Esse processo seletivo faz parte do esforço contínuo do governo do Acre para assegurar que as instituições estaduais recebam o suporte necessário para suas operações, ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades de experiência profissional para os estudantes do estado.

Confira o resultado preliminar: DO17175042217435.pdf