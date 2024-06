Conrado e esposa anunciam morte do filho após o parto: “Jamais será esquecido”

No fim de seu relato, ela ainda menciona: “Vá em paz meu anjo Miguel, você jamais será esquecido meu filho”. Na sequência, a esposa de Conrado dá notícias sobre seu outro bebê.

“Bernardo tá bem, tá no quarto comigo, saudável e cheio de saúde. Um baita meninão bonito, a cara do pai. Não tenho como descrever um sentimento no momento! Me sinto honrada apesar de tudo”, declara.

Por fim, Anna diz: “Bernardo precisa muito de mim, e eu preciso muito dele. Sei que ele vai ser a minha maior motivação e a minha força para a vida inteira”.

Conrado, por sua vez, também prestou homenagem ao pequeno, ao compartilhar uma foto com ele em seus braços. “Você foi tão valente meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele!”. Confira:

Antes do parto, o cantor sertanejo chegou a compartilhar uma foto do momento em que sua esposa foi levada para cirurgia (veja acima). Uma hora depois, ele ainda escreveu para os seus seguidores: “Meus meninos são lindos. Dois príncipes”.