Dependente químico é abordado e ferido com golpe de faca em Rio Branco

O dependente químico Alan Diones Felix da Silva, de 34 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste domingo, 9, na Rua Epaminondas Jácome, nas proximidades do Senai, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alan Diones estava em via pública quando, inesperadamente, foi abordado por um homem não identificado, que, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu a vítima na região das costas. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alan Diones ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e, em seguida, realizaram o patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.