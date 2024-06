Rio Branco perde e cai para sexto no Grupo A1 do Brasileirão Série D

O Rio Branco perdeu mais uma partida pela fase classificatória da Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo (9), no estádio da Colina, na capital manauara, o Estrelão perdeu importante duelo pelo G-4 diante do Manaus por 2 a 0.

Tabela

Com a derrota, o Rio Branco estacionou nos oito pontos e caiu da quinta para a sexta posição na tabela de classificação do Grupo A1. Por outro lado, o Gavião do Norte subiu para a quinta posição, com os mesmos 11 pontos da equipe do Princesa do Solimões, quarto colocado da chave.

Próximos jogos

Os dois clubes voltam a medir forças na próxima quarta-feira (12), a partir das 19h, no estádio Florestão, pela oitava rodada da fase classificatória da competição.

Resumo do jogo

No primeiro tempo de partida, o Manaus ficou mais com a bola e criou as melhores situações de gols. O time manauara abriu o placar ainda nos primeiros minutos de partida, numa jogada aérea que a defesa estrelada não cortou e o zagueiro Jefferson Soares testou para a rede do goleiro Evandro Gigante.

No segundo tempo, o Rio Branco tentou envolver o Gavião do Norte, mas, aos poucos, o time perdeu a intensidade e viu o time da casa retomar o domínio da partida e ampliar o marcador, numa finalização do atacante Ibiapino, após linda assistência do meia Adenilson, aos 23 minutos.