Consumo de energia cresce 27,4% em residências do Acre

Dados atualizados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apontam que o consumo de eletricidade em residências do Acre teve alta de 27,4% em abril de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado só é menor que o de Roraima (+34,2%) e Amapá (+32,3%) naquele mês.

O consumo comercial também cresceu no Acre, marcando 16,3% a mais em relação a abril de 2023. No País, o incremento foi de 9,1% no mês de abril frente ao mesmo mês de 2023. Porém, o consumo registrou o menor valor da classe desde dezembro de 2023: 14.950 GWh. Um fator atenuante do consumo foram as chuvas em grande parte do país. A expansão do consumo no mês de abril foi resultado de temperaturas acima da média e ondas de calor devido ao fenômeno climático El Niño.

Adicionalmente, a elevação do número de consumidores, a melhora dos indicadores de emprego e renda também favoreceram o aumento do consumo no mês. Todas as regiões e estados tiveram taxas positivas de consumo residencial no mês de abril. As regiões Norte (+19,4%), Nordeste (+12,8%) e Centro-Oeste (+12,6%) foram os maiores destaques. Entre as Unidades da Federação.

O consumo nacional de energia elétrica foi de 47.338 GWh em abril de 2024, alta de 5,5% comparado a abril de 2023. Este foi o segundo

maior consumo mensal de toda a série histórica desde 2004. A classe residencial liderou com taxa de expansão de 9,1%. Comércio e indústria também cresceram. Já o consumo acumulado nos últimos 12 meses foi de 543.954 GWh, alta de 6,0% na comparação com igual período anterior.

Acesse o boletim da EPE e saiba mais: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-153/topico-697/Resenha%20Mensal%20-%20Maio%202024%20(base%20Abril).pdf