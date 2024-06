Clientes passam por momento de tensão após criminoso atirar contra vidraçaria de Casa noturna e trocar tiro com policial

Clientes do Bar & Balada Infinity passaram por momentos de tensão após um tiroteio em frente à casa noturna na noite deste domingo, dia 9, na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, um homem não identificado estava dentro do bar ingerindo bebida alcoólica quando acusou um garçom de ter furtado seus pertences. O gerente da casa noturna foi acionado e comprovou a inocência do garçom. Irritado, o cliente saiu do bar avisando que voltaria armado.

Após alguns minutos, o homem voltou em uma motocicleta modelo Yamaha Crypton, de cor laranja, entrou pela Estrada Dias Martins na contramão, no sentido centro-bairro, parou em frente ao Bar & Balada Infinity, puxou uma arma de fogo e efetuou vários disparos, atingindo a vidraçaria do estabelecimento.

Durante a ação do criminoso, um policial que estava à paisana reagiu e trocou tiros com o criminoso, que fez o retorno na moto e fugiu em direção à Avenida Ceará. Na troca de tiros, ninguém saiu ferido; apenas uma caminhonete, de propriedade de um dono de lanchonete, que estava estacionada, foi atingida na porta.

Rapidamente, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar a moto do criminoso na Rua Itália, no bairro Jardim de Alah. O autor do crime conseguiu fugir a pé, entrou na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e escapou dos policiais militares.

O bar e o local onde a moto do criminoso foi encontrada foram isolados pela polícia para os trabalhos de perícia.

A motocicleta usada no crime foi removida por um guincho.