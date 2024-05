Traficante e usuário são presos com drogas, arma de fogo e dinheiro na Baixada da Sobral em Rio Branco

Uma ação dos Policiais Militares do do Choque, com o apoio da CPcães do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisões de Jonathan Silva de Arruda, de 30 anos, e Aldair de Mesquita Souza, de 21 anos, na noite desta quinta-feira, 23, pelos crimes tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na rua João Amâncio, no bairro João Paulo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A guarnição policial do Choque, realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando observaram uma movimentação suspeita de duas pessoas próximas a uma residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, Jonathan tentou descartar um objeto que estava em sua cintura. Rapidamente, os militares desceram da viatura e abordaram o suspeito, encontrando um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Além disso, Jonathan entregou 11 trouxinhas de cocaína e seis de skunk que estavam em seu bolso.

Os policiais solicitaram permissão para entrar na residência, que foi autorizada. Dentro da casa, encontraram duas balanças de precisão e a quantia de R$ 4.750 escondida embaixo de uma mesa. Questionado sobre a propriedade dos itens, Jonathan negou a posse, alegando que uma terceira pessoa havia fugido e jogado o dinheiro dentro de sua casa.

No local, os PMs encontraram Aldair, que afirmou ser usuário de entorpecentes e que estava ali para comprar drogas.

Jonathan informou ainda, que havia mais drogas em um apartamento abandonado em frente à sua residência. Com o apoio da guarnição da CPcães e de um cão farejador, os policiais encontraram uma bolsa vermelha contendo nove barras de maconha, vários papelotes de skunk, pedras de crack e papelotes de cocaína.

Diante dos fatos, Jonathan foi preso e Aldair também foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com as drogas apreendidas, o dinheiro e a arma de fogo, para os devidos procedimentos.