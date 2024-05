Apartamento pega fogo e jovem morre em Rio Branco

Um incêndio acidental tirou a vida do jovem João Henrique, de 19 anos, na madrugada desta sexta-feira, 24, em seu apartamento, situado na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que João Henrique estava dormindo em sua cama e carregando o celular sobre o colchão, como costumava fazer. O aparelho teria superaquecido e iniciado o fogo.

Com a propagação da fumaça, João Henrique desmaiou, e as chamas se espalharam pelo colchão, queimando seu corpo.

Moradores de outros apartamentos sentiram o cheiro de queimado e notaram a presença de fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do 1º Batalhão. Duas viaturas foram enviadas, uma de busca e salvamento e outra de combate a incêndios.

Os bombeiros rapidamente controlaram o fogo, e encontraram João Henrique já desacordado. Apesar das tentativas de reanimação, o jovem foi declarado morto no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas os socorristas apenas puderam atestar o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalho do Perito em criminalística. O corpo de João Henrique foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cadavéricos.

A perícia no apartamento que será realizada na manhã desta sexta-feira, que investigará as causas do incêndio.