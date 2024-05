Briga de casal deixa homem ferido no bairro Jorge Lavocat em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (23), uma briga de casal resultou em um homem ferido na rua Eldorado, bairro Jorge Lavocat, na parte alta da cidade de Rio Branco. O incidente ocorreu em um bar esquinão daquela localidade.

A vítima, identificada como Roseno Ferreira dos Santos, de 49 anos, estava consumindo bebida alcoólica juntamente com sua esposa, quando uma discussão entre o casal começou. Segundo informações, a mulher muito alterada, pegou uma ripa, e desferiu vários golpes de ripa no marido. Após a agressão a mulher permaneceu no local ajudando a cuidar do marido até a chegada do SAMU.

Uma viatura do Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer a vítima. Roseno foi encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Roseno foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação apresentando um traumatismo craniano encefálico (TCE) moderado, afundamento de crânio e um corte profundo na cabeça, a Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da agressão.