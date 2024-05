Semana terá noites geladas e baixa umidade do ar em Rio Branco

A intensa incursão de ar frio polar deixa as noites “geladas” e os dias com baixíssima umidade do ar durante toda esta semana. A previsão é do portal O Tempo Aqui. A partir desta segunda, dia 27, a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 25%. A temperatura mínima em Rio Branco foi entre 13 e 15º C, a mesma para os municípios de Bujari e Porto Acre.

Veja o clima nas demais cidades do estado do Acre:

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 24ºC e 26ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC.