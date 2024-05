Em Rio Branco, choveu 50% abaixo do esperado para todo o mês de maio

A Defesa Civil Municipal declarou que durante todo o mês de maio, que termina essa semana, choveu praticamente 50% menos do previsto.

Segundo o coordenador administrativo de desastres do município de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, “choveu apenas 54,1 mm durante todo o mês de maio, e a previsão era de 102 mm”, disse.

Ainda de acordo o coordenador, com a quinta onda polar em curso, a tendência é de agravamento da situação. “Além da baixa umidade do ar, teremos baixa qualidade do ar”, alerta o especialista.

Segundo o portal O Tempo Aqui, a partir desta segunda-feira, a umidade do ar estará abaixo dos 25%, percentual que alerta as autoridades de controle do clima para prevenções, principalmente na saúde pública.

O nível do rio Acre às 6 horas da manhã de hoje (27) continua abaixo dos 3 metros, com 2,79 m. Nas últimas 24 horas, não choveu nenhum milímetro na capital, segundo a Defesa Civil Municipal.